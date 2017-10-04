Komşuda düğün konvoyu kaza yaptı

Koru sahilinde fotoğraf çektirmek için yola çıkan gelin ve damadın içinde bulunduğu otomobilin önünde seyreden E.Ö.’nün (26) kullandığı 07 N 2606 plakalı otomobil, yola çıkan 11 yaşındaki Arda Çoban’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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