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Komşuda düğün konvoyu kaza yaptı

Gazipaşa'da, düğün öncesi fotoğraf çektirmeye giden gelin ve damadın içinde bulunduğu araç konvoyu kaza yaptı

Komşuda düğün konvoyu kaza yaptı

Gazipaşa'da, düğün öncesi fotoğraf çektirmeye giden gelin ve damadın içinde bulunduğu araç konvoyu kaza yaptı

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:58
Komşuda düğün konvoyu kaza yaptı
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EDİNİEN bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Koru sahilinde fotoğraf çektirmek için yola çıkan gelin ve damadın içinde bulunduğu otomobilin önünde seyreden E.Ö.’nün (26) kullandığı 07 N 2606 plakalı otomobil, yola çıkan 11 yaşındaki Arda Çoban’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilin arkasındaki araçta seyir halinde olan gelin kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Beyninde ödem oluştuğu belirtilen Arda Çoban, Alanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaAraç KonvoyuFotograf
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