Komşuda DEAŞ operasyonu

GAZİPAŞA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ve DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriyeli A.E'nin Yeni Mahalle, Atatürk Caddesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Saat 03.00 sıralarında şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.E'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.E. sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

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