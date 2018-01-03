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Komşuda çuvaldan kaçak çıktı

Gazipaşa'da yol uygulaması yapan jandarma görevlileri, bir çuval içerisinde bin 50 paket kaçak sigara ele geçirdi

Komşuda çuvaldan kaçak çıktı

Gazipaşa'da yol uygulaması yapan jandarma görevlileri, bir çuval içerisinde bin 50 paket kaçak sigara ele geçirdi

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:55
Komşuda çuvaldan kaçak çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa Güney Jandarma Komutanlığı görevlileri Güney Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü ve arama sırasında E.T’ye ait çuval içerisinde arama yaptı. Aramada, bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilirken, E.T. hakkında adli işlem yapıldı.

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Gazipaşa
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