Koltuk değnekli alkollü sürücü kamyonete çarptı

02 Mart 2015 Pazartesi 17:24
ANTALYA'DAN Serik ilçesi yönüne giden 42 yaşındaki İbrahim E. yönetimindeki 07 YLE 08 plakalı otomobil, önünde giden Ali B. yönetimindeki 07 YIF 08 plakalı kamyonete çarptı. Her iki araç sürücüsünün de yaralandığı kaza yerine hem polis hem sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri ile trafik polisleri, önündeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim E.'nin koltuk değneğiyle direksiyon başında olduğunu görünce şaşırdı. Polisin sorusu üzerine alkol almadığını iddia eden İbrahim E., alkolmetre ile kontrol yapılmasını da kabul etmedi. Sol ayağındaki kırık nedeniyle koltuk değneği kullanan İbrahim E. kendisiyle aynı yaştaki diğer sürücü Ali B. ile birlikte hastaneye götürüldü. İki sürücünün hafif yaralı olduğu kaydedildi.
İbrahim E.'nin hastanede yapılan incelemesinde, 1.34 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 16:42