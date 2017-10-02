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Kokain kapsüllerini 2 günde yutmuş

İsviçre'nin Zürih kentinde, her biri 10-12 gram ağırlığında 76 kokain kapsülü yutarak uçakla geldiği Antalya'da yakalanan Venezuelalı 29 yaşındaki Maria R. adliyeye sevk edildi

Kokain kapsüllerini 2 günde yutmuş

İsviçre'nin Zürih kentinde, her biri 10-12 gram ağırlığında 76 kokain kapsülü yutarak uçakla geldiği Antalya'da yakalanan Venezuelalı 29 yaşındaki Maria R. adliyeye sevk edildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 22:41
Kokain kapsüllerini 2 günde yutmuş
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27 EYLÜL günü Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente gelen Venezuela uyruklu Maria R.'nin uyuşturucu madde kuryesi olabileceği istihbaratı üzerine polis harekete geçti. Maria R., uçaktan indikten sonra gözaltına alındı. Yapılan iç muayenesinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu görülen Maria R., hastanede gözetim altına alındı. Kadının midesinde, her biri 10-12 gram ağırlığında 76 kokain kapsülü tespit edildi. Gözetim altında tutulan kadın, 4 günde 76 kapsülü doğal yollarla çıkarttı. Maria R.'nin midesinden çıkan uyuşturucunun 880 gram olduğu, piyasa değerinin ise yaklaşık 350 bin TL olduğu kaydedildi.
İKİ GÜNDE YUTMUŞ, 5 BİN DOLAR ALMIŞ
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen kadın sorgusunda, 76 kapsülü 2 günde yuttuğunu söyledi. Uyuşturucu kuryeliği için şebekeden 5 bin Dolar aldığını itiraf eden Maria R., ifade işlemlerinden sonra 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ZürihIsviçre
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