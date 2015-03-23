Kocasıyla tartıştı intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı sahil kesiminde bir kadının ağlayarak kayalıkların üzerinde oturduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. Polislere, 'yaklaşmayın, artık yaşamak istemiyorum' diyerek uzak durmalarını isteyen kadın, beline kadar suyun içerisine girdi. Kadının kararlı tutumu karşısında olay yerine Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri de sevk edildi. Dalgıçlar, her ihtimale karşı denizde beklerken kadın, polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek yarı beline kadar girdiği denizden çıkarıldı. Adı Demet S. (44) olduğu öğrenilen kadın, daha sonra olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü. 3 çocuk annesi kadının, kocasıyla yaşadığı tartışma nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenildi.