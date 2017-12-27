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Kocasını 35 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polise kendini ihbar etti

İstanbul Kasımpaşa'da boşandığı eşiyle aynı evde yaşayan 31 yaşındaki kadın, kendisini dövdüğü gerekçesiyle kocasını 35 yerinden bıçakladı. Olaydan 2 saat sonra polisi arayan kadın teslim oldu

Kocasını 35 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polise kendini ihbar etti

İstanbul Kasımpaşa'da boşandığı eşiyle aynı evde yaşayan 31 yaşındaki kadın, kendisini dövdüğü gerekçesiyle kocasını 35 yerinden bıçakladı. Olaydan 2 saat sonra polisi arayan kadın teslim oldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:05
Kocasını 35 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polise kendini ihbar etti
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İSTANBUL Kasımpaşa'da boşandığı eşiyle aynı evde yaşayan kadın, kendisini dövdüğü gerekçesiyle kocasını 35 yerinden bıçakladı. Kocasını öldürdükten 2 saat sonra polis ekiplerini arayan kadın teslim olurken, kadının babası da gözaltına alındı.

BOŞANDILAR AMA BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETİLER

Olay, Kasımpaşa Kamer Hatun Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, metruk bir binadaki dairede eşiyle yaşayan Çiğdem K. (31), bir süredir eşi Salih Yiğiter ile kavga ediyordu. Mahallelinin kavga seslerini alıştığı çift bir süre sonra boşandı. Ancak 1 erkek çocuğu olan çift aynı evde kadının annesi ve babasıyla yaşamaya devam etti. Çift bu süre içerisinde yine birçok kez kavga etti.

TAM 35 KEZ BIÇAKLADI

Çift yine kavga etmeye başlayınca Yiğiter, K.'yı dövmeye başladı. Kavga sürdüğü esnada kocasının elinden kurtulan K., mutfaktan eline aldığı bıçakla kocasını, kendi annesi ve babasının gözü önünde bıçaklayarak yaraladı. 35 yerinden bıçaklandığı öğrenilen adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

"KOCAMI ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Olayın ardından kocasını öldüren kadın, 2 saat sonra polis ekiplerini arayarak "Kocamı öldürdüm" dedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, teslim olan kadını gözaltına alarak Kasımpaşa Polis Merkezine götürdü.

Kadının yanı sıra babası Metin K. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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