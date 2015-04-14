Kocası telefon konuşmalarını dinleyince...

Özel bir şirkette forklift operatörü olarak çalışan Hasan Yelmez, 2 çocuğunun annesi Halime Yelmez’in kendisini aldattığından şüphelendi. İddiaya göre eşinin cep telefonuna internetten program yükleyerek konuşmalarını dinleyen Hasan Yelmez, eşi ile birlikte çalıştığı özel güvenlik görevlisi M.S.’nin samimi konuşmalarını dinledi. Aldatıldığına emin olan Hasan Yelmez eşi Halime Yelmez’e durumu anlattı. Geçen 7 Eylül’de merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi’ndeki evlerinde çıkan tartışma sonucu Hasan Yelmez eşini elleriyle boğarak öldürdü. Hasan Yelmez tutuklandı.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hasan Yelmez karar duruşmasına çıktı. Eşinin çalışmaya başladıktan sonra değişmeye başladığını söyleyen Yelmez, savunmasında şunları söyledi: "Giyimi kuşamına önem veriyor ayna önünde uzun vakitler geçiriyordu. Bana karşı ilgisiz davranmaya başladı. Evde sürekli M.S. isimli birisinden övgüyle bahsediyordu ve bu kişiyle sık sık telefonla konuşuyordu. Bunun üzerine şüphelenmeye başladım. İnternetten indirdiğim programlar sayesinde eşim ve M.S.’nin arasındaki konuşmaları dinledim. Telefonunu dinlediğim sırada eşim, M.S.’ye ’Gözlerine baktığım zaman yaşadığımı anlıyorum’ dediğini duyunca dünyam yıkıldı. Eşimle konuştuğumda inkar etti. ’İşine gelmiyorsa git’ diye bağırdı. Bu sırada kendimi kaybettim. Tek elimle boğazını sıkmaya başladım. Hareketsiz şekilde yere yığılınca suni teneffüs ve kalp masajı yaptım ama hareket etmiyordu."
DUYGUSAL İLİŞKİMİZ OLDU
Halime Yelmez’in ilişkisi olduğu iddia edilen M.S. daha önce verdiği ifadesinde duygusal ilişkileri olduğunu kabul etmişti. Mahkeme heyeti, Hasan Yelmez’i önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Hasan Yelmez’in cinayeti tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 19 yıl 2 aya düşürdü.
AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Duruşmanın ardından, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu ile kızları cinayete kurban giden Halime Yelmez’in ailesi, Burcu Çiftçi’nin ailesi ile öldürülen Semire Balık ile kızı 23 yaşındaki Ayşe Işık’ın aileleri İnönü Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Aileler Hasan Yelmez’in cezasında indirim yapılmasına tepki gösterdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği adına konuşan Elif Kara ise kadın cinayetlerinin durdurulması için bu cinayetlerde verilen cezaların düzenlenmesi gerektiğini, çeşitli gerekçeler öne sürülerek kadın cinayetlerine verilen cezalarda indirimin kabul edilemez olduğunu söyledi.
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Son Güncelleme: 14.04.2015 15:36