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Koca ilçeye korku salan hırsız, 14’lük suç makinesi çıktı

Son dönemlerde hırsızlık olaylarının büyük artış gösterdiği İzmir Foça'da emniyet ekipleri başlattıkları operasyonda hırsızlık yaptığı kameralardan tespit edilen 14 yaşındaki çocuğa ulaştı

Koca ilçeye korku salan hırsız, 14’lük suç makinesi çıktı

Son dönemlerde hırsızlık olaylarının büyük artış gösterdiği İzmir Foça'da emniyet ekipleri başlattıkları operasyonda hırsızlık yaptığı kameralardan tespit edilen 14 yaşındaki çocuğa ulaştı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:56
Koca ilçeye korku salan hırsız, 14’lük suç makinesi çıktı
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İZMİR'İN  Foça ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun 12 yerden hırsızlık yaptığı kameralardan tespit edilirken, çocuğa hırsızlığın ailesi tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı.  Foça Emniyeti ise 14 yaşındaki çocuğu 12 hırsızlık olayına azmettiren aileyi arıyor.

Edinilen bilgine göre,  Foça ilçesinde çeşitli plaj ve otellerde hırsızlık olayı yaşandı. Denize giren çok sayıda kişilerin telefon, para, kredi kartlarının çalınması üzerine durum emniyete bildirildi. Bölgeye gelen polisler, hemen güvenlik kameralarını takip ederek hırsızlık olayını tespit etti.

YAŞI KÜÇÜK AMA 12 HIRSIZLIK KAYDI VAR

Hırsızlık olayının 14 yaşındaki İ.Ö. tarafından yapılması üzerine ekipler çocuğu gözaltına aldı. 14 yaşında 12 hırsızlık olayına karışan çocuğun hırsızlık görüntülerinin ardından gerçek ortaya çıktı. İ.Ö.'yü hırsızlık yapması için ailesinin azmettirdiği iddia edildi. Bunun üzerine  Foça Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aileyi her yerde aramaya başladı. İ.Ö., daha sonra da mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.
BABA VE OĞULUN GİRMEDİĞİ İŞ YERİ KALMADI

Öte yandan, kentte hırsızlık olayının üzerine giden emniyet, 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan 21 yaşındaki F.İ. ve 28 yaşındaki İ.Ç.'yi şüphe üzerine durdurarak gözaltına aldı. Bu iki kişi de yine çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yine çok sayıda hırsızlık olayının failleri olan 30 yaşındaki H.Y. ile 17 yaşındaki oğlu A.Y. güvenlik kameralarına yakalandı. Polisler baba ve oğlu  Karşıyaka ilçesinde yakalandı. Baba ve oğul ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Emniyet MüdürlüğüKarşıyakaİzmirPolisFoça
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