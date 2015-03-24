Koca dayağından bıkıp 7. kattan atladı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 3 yıl önce Mustafa Ş. (25) ile evlenen Tuba Ş. (19), dün öğleden sonra annesi ve babasıyla birlikte Denizli Polis Merkezi’ne giderek eşinden şiddet gördüğünü söyleyip şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, genç kadının eşini aramaya başladı. Kadını da şikayetini aldıktan sonra annesi ve babasının evine götürdü. Gece ise 155 polis merkezine İsmetpaşa Mahallesi’nde 7. kattan bir kadının atladığı ihbarı geldi. Olay yerine giden polis kadının 7. kattan apartmanın hemen yanındaki bir katlı bir iş yerinin damının beton zeminine düştüğünü belirledi. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Genç kadın polis tarafından damdan indirildikten sonra ambulansa götürüldü. Genç kadının öğle saatlerinde polis merkezine gelerek kocasından şikayetçi olan kadın olduğu ortaya çıktı. Tuba Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tuba Ş. hayat mücadelesini sabaha karşı kaybetti. Genç kadının eşinin şiddetinden bıkarak canına kıydığı öğrenilirken, kadının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bu arada polis, dayakçı kocayı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.