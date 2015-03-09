Kızlarını vermeyen aileye pompalı tüfekli baskın

MERSİN'DE ailesi tarafından sözlüsünün verilmediğini iddia eden bir kişi, pompalı tüfekle ev basıp aileye dehşet dolu anlar yaşattı. Eve giremeyen şahıs, özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde bulunan kadınlar ise arka taraftaki pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Celal Bey Apartmanı'nda yaşandı. Sözlüsünün verilmediğini iddia eden Koray S. (29) pompalı tüfekle sözlüsü Rahime T. ve ailesinin yaşadığı evi bastı. Evde bulunan kadınlar ve komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgeyi polis ekipleri kordon altına alırken, özel harekat polisleri şahsın etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı. Şahsın eve girememesi dolayısıyla evde bulunan kadınlar bölgeye çağrılan itfaiyenin merdivenleri ile arka taraftaki pencereden çıkartılarak, kurtarıldı. Özel harekat polisleri de apartmanın içinde bulunan şahsı yaptığı operasyonla gözaltına aldı.