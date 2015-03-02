Kızlar kavga etti erkekler bahis oynadı

İZMİR'DE, bir parkta çekilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Lise öğrencisi iki kız birbiriyle laf dalaşına girerken etrafında toplanan yaklaşık 10 erkek öğrenci, hangi kızın kavgada yeneceğine dair bahse tutuştu. Kızlar birbirine hakaret edip küfrederken, erkek öğrenciler de cep telefonunun kameralarını açıp olayı çekmeye başladı. Erkek öğrencilerden bazıları kızların yanına geçip kavga öncesi özçekim yaptı. Bu sırada kız öğrencilerden biri, erkeklere dönüp 'Bahsi kime veriyorsunuz?' diye sorunca kendisinden yana cevap alınca kavga başladı. Kız öğrenciler birbirlerinin saçlarından tutup sürüklemeye başladı. Erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine tezahürat yapıp kavgayı seyretti. Kız öğrencilerden biri, üste çıkıp diğerini tokatlamaya başladı. Sonra erkeklerin araya girmesiyle kavga bitti. İzmir'de, bir parkta çekilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Lise öğrencisi iki kız birbiriyle laf dalaşına girerken etrafında toplanan yaklaşık 10 erkek öğrenci, hangi kızın kavgada yeneceğine dair bahse tutuştu. Kızlar birbirine hakaret edip küfrederken, erkek öğrenciler de cep telefonunun kameralarını açıp olayı çekmeye başladı. Erkek öğrencilerden bazıları kızların yanına geçip kavga öncesi özçekim yaptı. Bu sırada kız öğrencilerden biri, erkeklere dönüp 'Bahsi kime veriyorsunuz?' diye sorunca kendisinden yana cevap alınca kavga başladı. Kız öğrenciler birbirlerinin saçlarından tutup sürüklemeye başladı. Erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine tezahürat yapıp kavgayı seyretti. Kız öğrencilerden biri, üste çıkıp diğerini tokatlamaya başladı. Sonra erkeklerin araya girmesiyle kavga bitti.

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