Kızının kötü yola düştüğünü öğrenince...

DURUŞMADA

olayı anlatırken ağlayan Remziye Yıldız kendisinden özür dileyen babası Haydar Emeç’e "Özrünü kabul etmiyorum beni bedenen ve ruhen çöküntüye uğrattın" dedi. Mahkeme Başkanı Atilla Oğuz da, 25 yıllık hakim olduğunu, böyle ilginç bir davaya ilk kez tanık olduğunu belirterek, "Burası yol geçen hanı değil. Benim gibi herkesin çoluk çocuğu var, kızı vuracağına polise gitseydin" dedi. Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Emeç’in tahliye istemi mahkeme tarafından rededildi.

Merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi’nde oturan Haydar Emeç’in kızı Gülcan, 12 yıl önce evden ayrılıp Erzincan’da oturan Taner Tiryaki adlı kişiyle evlendi. Kızından o günden bir daha haber alamayan inşaatlarda usta olarak çalışan Haydar Emeç, mahallede yayılan "Kızın kötü yola düştü" dedikoduları üzerine bunalıma girdi. Geçen yıl ağustos ayında Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir kaynakçı dükkanında sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız’ı Batı Garajı’nda gören Haydar Emeç, "Sen benim kızımsın" dedi. Emeç, kadının kimliğini gösterip, "Ben senin kızın değilim amca. Evliyim ve çocuğum yok" demesine rağmen inanmadı. Buna rağmen genç kadını bir süre takip eden Haydar Emeç, Yıldız’ın kulaklarını da kızının kulağına benzetirken, "Bu Gülcan. Korkudan ismini benden saklıyor" diyerek, önüne geçip Remziye Yıldız’a tabancayla beş el ateş etti. Kalbinin üç santim üzerinden bir mermi isabet eden Remziye Yıldız yaralı halde kaçıp kurtulmak isterken Haydar Emeç tarafından bu seferde sırtından ve sol boşluğundan bıçaklandı.

ÖZÜR DİLEYEREK AFFETMESİNİ İSTEDİ

Olaydan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Haydar Emeç 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay günü yaşadıklarını anlatan Emeç , 30 yıl önce eşi Songül’den boşandığını belirterek, " Gürcan ve Nurcan isimli iki kızlarım var. Kızlarımdan Nurcan 12 yıl önce evden kaçıp Taner isimli kişiyle evlendi. Ben yalnız yaşıyorum, Mahallede herkes kızım Nurcan’ın eşi tarafından kötü yola düşürüldüğünü konuşuyordu. Kahveye gittiğimde bile bana,’ sen nasıl babasın’ diyerek benimle konuşmuyorlardı. Bu durum gururumu kırmaya başladı. Aynaya bakamıyordum, İnsanlıktan çıkmış, kendimden utanıyordum. Aslında ben kızımın eşi Taner’i arıyordum. Olay günü Batı Garajı’nda Remziye Yıldız ile karşılaştım. ‘Seni kızıma benzettim’ dedim. Daha öncede oturup konuşmuştuk. Yıldız hanım bana, ‘beni niye takip ediyorsun. Seni polise bildireceğim’ deyince ben de ‘polise söyleme’ dedim ve telaşa kapılıp yanımda bulunan ruhsatsız tabancamı çıkarıp havaya ateş etmeye başladım. Mermi nasıl Remziye hanıma denk geldi bilmiyorum, bıçakladığımı da hatırlamıyorum. Psikolojim bozuktu Remziye Hanım’dan çok özür diliyor ve beni affetmesini istiyorum. Öldürmek ve yaralama kastım yoktu. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"BURASI YOL GEÇEN HANI DEĞİL"

Mahkeme Başkanı Atilla Oğuz, sanığa tepki göstererek, "25 yıllık hakimim ve böyle ilginç bir davaya ilk kez tanık oluyorum. Burası yol geçen hanı değil benim gibi herkesin çoluk çocuğu var. Kızı vuracağına polise gitseydin" dedi.

Hakimin sözleri üzerine Remziye Yıldız, gözyaşlarına boğuldu. Sanık Haydar Emeç de kısa süreliğine salondan dışarıya çıkarıldı.

"ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

Remziye Yıldız mahkeme heyetine Haydar Emeç ile olay gününden üç gün önce karşılaştığını anlatarak, ‘Bana sen benim kızımsın’ dedi. Bende kimliğimi gösterip onun kızım olmadığını anlattıktan sonra ayrıldı. Ancak olay günü tekrar beni takip etmeye başladığını görünce çantamdan telefonumu çıkarıp polisi arayacağım sırada silahını çıkarıp ateş etti. Kaçmak istediğim sırada ise beni arkadan bıçakladı. Özrünü kabul etmiyorum beni bedenen ve ruhen çöküntüye uğrattı. Vücudumdaki yara izleri geçti ama psikolojik hala bozuk, şikayetçiyim " dedi.