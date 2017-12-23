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Kızını pompalı tüfekle kaçırmıştı!

Bursa'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evinde koruma altında tutulan 10 yaşındaki kızı Z.T.M.'yi görevli personeli tehdit edip pompalı av tüfeğiyle ateş ederek kaçıran 37 yaşındaki Saime M., polis tarafından yakalandı

Kızını pompalı tüfekle kaçırmıştı!

Bursa'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evinde koruma altında tutulan 10 yaşındaki kızı Z.T.M.'yi görevli personeli tehdit edip pompalı av tüfeğiyle ateş ederek kaçıran 37 yaşındaki Saime M., polis tarafından yakalandı

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:58
Kızını pompalı tüfekle kaçırmıştı!
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MERKEZ Osmangazi ilçesi Sırameşeler semtindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Bursa Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde dün meydana geldi.  Saime M., 16 EY 406 plakalı otomobiliyle, ihtiyati tedbir kararı ile çocuk evinde koruma altında bulunan kızı Z.T.M.’yi ziyarete geldi. Aracını misafirler için ayrılan otoparka bırakan Saime M., daha sonra, kızı Z.T.M.’yi arabaya bindirip yurttan ayrılmak istedi. Kurum görevlilerinin karşı çıkması üzerine aracında bulunan pompalı tüfeğini çıkarıp görevlileri tehdit eden Saime M., adeş edip, kızıyla kaçtı.

3 yaşındaki kızını rehin aldı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Saime M.’nin bir arkadaşının evinde kızıyla birlikte saklandığını tespit edince operasyon düzenlendi. Gece yapılan baskında Saime M. gözaltına alınırken kızı Z.T.M. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.  DHA

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Anahtar Kelimeler:
Pompalı Tüfek
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