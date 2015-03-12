Kızını hastaneye götürmek isterken başından vuruldu

12 Mart 2015 Perşembe 14:21
Bahçelievler'de, kızını hastaneye götürmek isterken çıkan park tartışması sırasında tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Bünyamin Girenitlioğlu (45) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Girenitlioğlu Salı günü saat 21.00'da Şirinevler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde kızını aracıyla hastaneye götüreceği sırada kimiliği belirsiz kişilerle park tartışması yaşamış ve silahla başından yaralanmıştı. Girenitlioğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyordu. Girenitlioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen dün saat 16.00'da hayatını kaybetti. Girenitlioğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Girenitlioğlu bugün ikindi vakti Şirinevler Ulu Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Öte yandan polisin Girenitlioğlu'nu vuran şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:22