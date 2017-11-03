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Kızı öldürülen babayı çıldırtan ifade: Issız yerde ilişkiye giriyordu

Muğla'da boşandığı kocası tarafından öldürülen kızının davasına katılan acılı baba, bir tanığın ''Öldürülmeden önce ıssız yerde ilişkiye giriyordu'' ifadesi üzerine çileden çıktı

Kızı öldürülen babayı çıldırtan ifade: Issız yerde ilişkiye giriyordu

Muğla'da boşandığı kocası tarafından öldürülen kızının davasına katılan acılı baba, bir tanığın ''Öldürülmeden önce ıssız yerde ilişkiye giriyordu'' ifadesi üzerine çileden çıktı

03 Kasım 2017 Cuma 16:18
Kızı öldürülen babayı çıldırtan ifade: Issız yerde ilişkiye giriyordu
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen Gizem Olgun'un 3'üncü duruşması görüldü. Eski eşini boğazını keserek 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Mert Toprak ilk mütalaasında yer alan 'canavarca hisle öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' yerine 'kasten ördürmek' mütalaası verildi.

'KASTEN ÖLDÜRMEK' SUÇLAMASIYLA YARGILANMASINA BAŞLANDI

Yalıkavak mahallesinde Mart ayında boşandığı bir çocuk annesi 25 yaşındaki eski Gizem Olgun'u defalarca bıçaklayarak ve boğazını keserek öldüren Mert Toprak'ın  Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. 9 yıl evli kaldığı ve bir mobilya mağazasından çalışan Gizem Olgun 2017'nin Ocak ayından Mert Toprak'tan boşanmıştı. Boşanmasının ardından eşini tehdit eden Mert Toprak 2017 Mart ayında Olgun'un çalıştığı iş yerini basarak vücudunun çeşitli yerlerinden 27 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldürmüştü. İlk duruşmada Mert Toprak'ın 'canavarca hisle öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' suçundan yargılanmaya başlamıştı. Bugün ise Mahkeme tarafından hazırlanan mütalaa 'kasten ördürmek' olarak değişti. Budur ise Olgun'un ailesini ve yakınlarını hüzne boğdu.

''KIZIMA İFTİRA ATILIYOR''

Mahkemede konuşan Mert Toprak'ın ağabey H. Toprak, Olgun'un ıssız bir yerde bir otomobilde biriyle ilişkiye girdiğini iddia edere aracın kendilerini gördüğünde kaçtığını daha sonra Mert Toprak ile eve gidip uyuduklarını ve sabah kalktığından kardeşini göremediğini, cinayet haberini aldığını söyledi. Olgun'un babası ise bu savunmanın ardından sinirlenerek kızına iftira atıldığını açıkladı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savcı Mütalaanın 'canavarca hisle öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' olayının oluş şekli itibari ile 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mahkemeden talep etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı  Burak Murat Bayoğlu ise cinayetin tasarlayarak gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu ve  Whatsapp yazışmalarında da tehdit ve şantaj dosyası eylemin tasarlayarak, canavarca bir hisle gerçekleştirildiğini söyledi. Avukat  Beyoğlu, Toprak'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı  21 Aralık'a erteleyerek Mert Toprak'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

''HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İSTİYOR''

Duruşmanın ardından Olgun'un avukatı ve Funda Ekin ve  Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Ekin Zanlının abisi H. Toprak'ın yalan beyanlarda bulunduğunu düşündüklerini ve haksız tahrik indirimi almak için yalan tanıklık yaptıklarını söyledi. Ekin 'canavarca hisle öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' kısmından bir geri adım oldu. Sadece 'kasten ördürmek' suçundan yargılanmaya devam için mütalaa verildi" ifadelerini kullandı.

''BU KİŞİ EN AĞIR CEZAYI ALMALI''

Olgun'un babası Cenap Olgun ise kızı hakkında iftira atıldığını söyleyerek "Bu kişi en ağır şekilde cezalandırılmalı Kızım yaşamadığı için kendini savunamıyor. Mahkemede yalan beyan verildi. Yaptıkları çok acı bir şey. Ben bir baba olarak bu duruma çok üzülüyorum" dedi.

''TECAVÜZCÜSÜYLE EVLENMEK ZORUNDA KALMIŞTI''

Duruşmayı takip eden  Bodrum Kadın Dayanışma Platformu Başkanı Figan Erozan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, Toprak'ın anlaşmalı bir şekilde boşanmasına rağmen Olgun'u öldürdü. Zaten tecavüz edildikten sonra evlenmek zorunda kalmıştı. 9 yıllık bir evlilik sonucunda Olgun ve Toprak anlaşmalı bir şekilde boşanmışlardı. O şahıs kızı canavarca ve cani hislerle öldürdü" ifadelerini kullandı.

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MuğlaBodrum3. SayfaKızı öldürülen BabaGizem Olgun
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