Kızı kaçırılınca çılgına döndü

BUGÜN saat 10.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta iki aile arasında kız kaçırma yüzünden sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, hurdacılık yapan A.Ç., kızı 16 yaşındaki Y.Ç.'yi çöp dökmek için evden çıktığı sırada kaçırdığını ileri sürdüğü O.C.'nin babası Kenan C. ve akrabası Şirvan C.'yi yaraladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.
Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına almak istedi. Bu sırada A.Ç., pompalı tüfeğini alıp, evin çatısına çıkarak, kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi.
A.Ç.'nin kızını geri almadan teslim olmayacağını belirtip, çatıdan inmemesi üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri, itfaiye ve ambulans da sevk edildi. Asayiş Şube Müdürü Tayfun Acer, komşularına küfürler yağdıran ve zaman zaman elindeki tüfeği çenesinin altına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmayan A.Ç.'yi sakinleştirmek için 5 saat boyunca dil döktü. Özel Harekat polislerinin olası bir operasyon için çelik yelekleriyle hazır olarak beklerken ikna olan A.Ç., elindeki tüfeği bırakıp, teslim oldu. A.Ç., ekip otosuna bindirilip, polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürerken polis, A.Ç.'nin kaçırıldığını ileri sürdüğü kızının bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 06.03.2015 20:51