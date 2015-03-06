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Kızı kaçırılınca çılgına döndü

Denizli'de kızını kaçırdığını ileri sürdüğü gencin babası ve bir yakınını sopayla döven, gözaltına alınmak istenince evinin çatısına çıkıp pompalı tüfekle direnen 43 yaşındaki A.Ç., polislere zor anlar yaşattı

Kızı kaçırılınca çılgına döndü

Denizli'de kızını kaçırdığını ileri sürdüğü gencin babası ve bir yakınını sopayla döven, gözaltına alınmak istenince evinin çatısına çıkıp pompalı tüfekle direnen 43 yaşındaki A.Ç., polislere zor anlar yaşattı

06 Mart 2015 Cuma 21:47
Kızı kaçırılınca çılgına döndü
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BUGÜN saat 10.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta iki aile arasında kız kaçırma yüzünden sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, hurdacılık yapan A.Ç., kızı 16 yaşındaki Y.Ç.'yi çöp dökmek için evden çıktığı sırada kaçırdığını ileri sürdüğü O.C.'nin babası Kenan C. ve akrabası Şirvan C.'yi yaraladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.
Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına almak istedi. Bu sırada A.Ç., pompalı tüfeğini alıp, evin çatısına çıkarak, kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi. 
A.Ç.'nin kızını geri almadan teslim olmayacağını belirtip, çatıdan inmemesi üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri, itfaiye ve ambulans da sevk edildi. Asayiş Şube Müdürü Tayfun Acer, komşularına küfürler yağdıran ve zaman zaman elindeki tüfeği çenesinin altına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmayan A.Ç.'yi sakinleştirmek için 5 saat boyunca dil döktü. Özel Harekat polislerinin olası bir operasyon için çelik yelekleriyle hazır olarak beklerken ikna olan A.Ç., elindeki tüfeği bırakıp, teslim oldu. A.Ç., ekip otosuna bindirilip, polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürerken polis, A.Ç.'nin kaçırıldığını ileri sürdüğü kızının bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 20:51
Anahtar Kelimeler:
özel HarekatKavgaKarşıyakaDenizliKızı Kaçırılınca çılgına Döndü
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