Kızı kaçırılınca çılgına döndü

BUGÜN saat 10.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta iki aile arasında kız kaçırma yüzünden sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, hurdacılık yapan A.Ç., kızı 16 yaşındaki Y.Ç.'yi çöp dökmek için evden çıktığı sırada kaçırdığını ileri sürdüğü O.C.'nin babası Kenan C. ve akrabası Şirvan C.'yi yaraladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına almak istedi. Bu sırada A.Ç., pompalı tüfeğini alıp, evin çatısına çıkarak, kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi.

