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Kız kardeşine sinirlenince...

Kahramanmaraş’ta, kız kardeşi 17 yaşındaki M.K.’nın kendisinden izinsiz evden çıkmasına sinirlenen 23 yaşındaki Halil İbrahim K., av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı. Çevrede korkuya neden olan Halil İbrahim K., polisler tarafından silahı bırakmaya ikna edildikten sonra gözaltına alındı

Kız kardeşine sinirlenince...

Kahramanmaraş’ta, kız kardeşi 17 yaşındaki M.K.’nın kendisinden izinsiz evden çıkmasına sinirlenen 23 yaşındaki Halil İbrahim K., av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı. Çevrede korkuya neden olan Halil İbrahim K., polisler tarafından silahı bırakmaya ikna edildikten sonra gözaltına alındı

13 Nisan 2015 Pazartesi 18:34
Kız kardeşine sinirlenince...
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Olay, bugün akşam saatlerinde Hayrullah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşi M.K.’nın kendisinden izinsiz olarak evden dışarı çıktığını öğrenip öfkelenen ağabeyi Halil İbrahim K., av tüfeğiyle dışarı çıktı. Halil İbhahim K., kız kardeşi M.K.’nın bulunduğunu öğrendiği Onikişubat Stadı önünde havaya rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, çelek yelek giyip Halil İbrahim K.’yı sakinleştirmeye çalıştı. Polisleri görünce tüfeği boynuna dayayan Halil İbrahim K., havaya toplam 3 el ateş ettikten ikna olup tüfeği polislere teslim etti. Polisler tüfeğe el koyarken, Halil İbrahim K.’yı gözaltına aldı, kız kardeşi M.K.’yı ise ifadesininin alınması için polis merkezine götürüldü. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
 
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Son Güncelleme: 13.04.2015 17:35
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