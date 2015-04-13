Kız kardeşine sinirlenince...

Olay , bugün akşam saatlerinde Hayrullah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşi M.K.’nın kendisinden izinsiz olarak evden dışarı çıktığını öğrenip öfkelenen ağabeyi Halil İbrahim K., av tüfeğiyle dışarı çıktı. Halil İbhahim K., kız kardeşi M.K.’nın bulunduğunu öğrendiği Onikişubat Stadı önünde havaya rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, çelek yelek giyip Halil İbrahim K.’yı sakinleştirmeye çalıştı. Polisleri görünce tüfeği boynuna dayayan Halil İbrahim K., havaya toplam 3 el ateş ettikten ikna olup tüfeği polislere teslim etti. Polisler tüfeğe el koyarken, Halil İbrahim K.’yı gözaltına aldı, kız kardeşi M.K.’yı ise ifadesininin alınması için polis merkezine götürüldü. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.