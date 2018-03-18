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Kız isteme tartışması silahlı çatışmaya döndü! 5 yaralı

Malatya'da iki akraba aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında silahlar konuştu. 5 kişi silahla vurularak yaralandı

Kız isteme tartışması silahlı çatışmaya döndü! 5 yaralı

Malatya'da iki akraba aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında silahlar konuştu. 5 kişi silahla vurularak yaralandı

18 Mart 2018 Pazar 13:31
Kız isteme tartışması silahlı çatışmaya döndü! 5 yaralı
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MALATYA'DA iki akraba aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında 5 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

KIZ İSTEME SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ
Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki akraba aile arasında kız isteme ile ilgili çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada aile fertlerinin birbirlerine karşılıklı olarak ateş açması sonucu Y.Y., V.Y., G.Y., T.Y. ve T.C. yaralandı. Yaralılardan T.C. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken diğer 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ş.Y. ile birlikte G.Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kız Isteme TartışmasıMalatya3. Sayfa
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