Kız arkadaşını bekliyordu, üzerine kurşun yağdırdılar

BURSA'NIN İznik ilçesinde zeytinlikte kız meselesi yüzünden vurulan genç ağır yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan içerisinde 3 kadın ve 3 erkek saldırganın bulunduğu panelvan minibüsü arıyor.

SİLAHLA VURULARAK AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, İznik'te kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay Belediye Mezbahane yolu Karataş Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Koç (25), kız arkadaşı ile buluşmak için arkadaşı E.C.(26) ile birlikte bölgeye geldi.

Hüseyin Koç, kız arkadaşını beklerken kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Koç, yaşanan arbede esnasında, silahla vurularak ağır yaralandı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Arkadaşı Eşref Coşkun'a da saldıran zanlılar olay yerinden kaçtılar. Zeytin tarlası içinde ağır yaralı olarak bulunan genç adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde 35 dakika boyunca kalp masajı yapılan Hüseyin Koç, daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı Hüseyin Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan içerisinde 3 erkek ve 3 bayanın bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü.