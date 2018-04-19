Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

Kız arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü

Adana'da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü

Kız arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü

Adana'da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü

19 Nisan 2018 Perşembe 20:15
Kız arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü
banner404

OLAY, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.'yle (18) birlikte  narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı. Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. İddiaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaKozan IlçesiIşıklı Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da baba oğul kıskıvrak yakalandı
Ankara'da baba oğul kıskıvrak yakalandı
Park halindeki aracı çekiciyle çalmaya çalıştılar
Park halindeki aracı çekiciyle çalmaya çalıştılar
Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliye kırmızı bülten
Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliye kırmızı bülten

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim