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Kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu

Sarıyer İstinye Marina'da denizde kıyıya vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri tarafından taş ve fırça yardımıyla denizden çıkartılan cesedin 50 yaşında Türkan Çerçin'e ait olduğu belirlendi

Kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu

Sarıyer İstinye Marina'da denizde kıyıya vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri tarafından taş ve fırça yardımıyla denizden çıkartılan cesedin 50 yaşında Türkan Çerçin'e ait olduğu belirlendi

21 Mart 2015 Cumartesi 09:31
Kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu
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OLAY, saat 07.30 sıralarında Sarıyer İstinye Marina’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde ters dönmüş ve hareketsiz bir şekilde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk olarak cesedi uzaktan inceledi. Ardından şerit çekerek çevreyi önlem aldı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte kıyıya vuran kadını çıkartmak için çalışmalara başladı. Polis ilk olarak güvenlik şeridinin ucuna taş bağlayarak cesedi kıyıya yanaştırmaya çalıştı. Sağlık ekibi ise fırça yardımıyla da cesedi çekmeye çalıştı. Ceset kıyıya yanaştırıldıktan sonra polis ve sağlık ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Ardından da ceset torbasına yerleştirildikten sonra ambulansla koyularak İstinye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Denizden çıkan cesedin çantasından 50 yaşındaki Türken Çerçin'e ait kimlik çıkarken, sahildeki vatandaşlar büyük şaşkınlıkla çalışmaları izledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 08:33
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Türken Çerçinİstinye Devlet Hastanesiİstinye MarinaSarıyerKıyıya Vurmuş Kadın Cesedi Bulundu
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