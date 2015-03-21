Kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu

OLAY, saat 07.30 sıralarında Sarıyer İstinye Marina’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde ters dönmüş ve hareketsiz bir şekilde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk olarak cesedi uzaktan inceledi. Ardından şerit çekerek çevreyi önlem aldı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte kıyıya vuran kadını çıkartmak için çalışmalara başladı. Polis ilk olarak güvenlik şeridinin ucuna taş bağlayarak cesedi kıyıya yanaştırmaya çalıştı. Sağlık ekibi ise fırça yardımıyla da cesedi çekmeye çalıştı. Ceset kıyıya yanaştırıldıktan sonra polis ve sağlık ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Ardından da ceset torbasına yerleştirildikten sonra ambulansla koyularak İstinye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Denizden çıkan cesedin çantasından 50 yaşındaki Türken Çerçin'e ait kimlik çıkarken, sahildeki vatandaşlar büyük şaşkınlıkla çalışmaları izledi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.