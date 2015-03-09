Kırmızıda durmayan kadın şoför dehşet saçtı

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bilgilere göre kaza merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddia göre caddenin karşı tarafından gelen 21 TT 0480 plakalı hafif ticari araç yeşil ışıktan geçti. Aynı anda karşıdan gelen sürücü bayan olan 21 AAE 92 plakalı otomobil kırmızı ışıktan geçti. Işık ihlali yapan otomobilin bayan sürücüsü karşıdan gelen 21 TT 0480 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Araçlar çarpmanın etkisiyle caddeye savruldu. Kısa süre sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı olan sürücüler gelen ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı.