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Kırmızı ışıkta durmayan tır dehşet saçtı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR önce otomobile ardından da minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta durmayan tır dehşet saçtı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR önce otomobile ardından da minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı

28 Mart 2018 Çarşamba 08:32
Kırmızı ışıkta durmayan tır dehşet saçtı!
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KAZA gece saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Durmuş idaresindeki TIR, kırmızı ışıkta geçerek Kıymet Bilen idaresindeki otomobile ardından da İhsan Nur Tekgür idaresindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu.

Kazada, otomobil sürücüsü Kıymet Bilen ile aynı araçta bulunan Uğur Bakan ve Kamile Balaban ile minibüste bulunan Yılmaz Soylu yaralandı. Otomobilde sıkışan Kıymet Bilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı ışıkTırDehşetKocaeli
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