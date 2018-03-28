Kırmızı ışıkta durmayan tır dehşet saçtı!

Kazada, otomobil sürücüsü Kıymet Bilen ile aynı araçta bulunan Uğur Bakan ve Kamile Balaban ile minibüste bulunan Yılmaz Soylu yaralandı. Otomobilde sıkışan Kıymet Bilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA gece saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Durmuş idaresindeki TIR , kırmızı ışık ta geçerek Kıymet Bilen idaresindeki otomobile ardından da İhsan Nur Tekgür idaresindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu.

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