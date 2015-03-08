Kırgız kadını bıçaklayıp fuhuş yaptırdı

EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Evi takibe alan polis, evden çıkan bir kişiyi yakalayıp sorguya aldı. Şahıs, evde 100 lira karşılığında bir kadınla fuhuş yaptığını söyledi. Bunun üzerine polis 1 gün sonra eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda fuhuş yaptıran Duygu A. (32) zorla fuhuş yaptırılan Selma S. (34) ile Kırgız uyruklu Kulpunal T. (31) gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Fuhuş yaptırılan kadınlar Duygu A.'nın kurduğu eskort sitesinden kendilerine müşteri bulunduğunu, Mehmet A. (37) ile Mecit A.'nın (37) kendilerine zorla fuhuş yaptırdığını, polisin baskın yapmadan önce evdeki bu iki kişinin polisi fark ederek kaçtığını söyledi. Polis yaptığı çalışmayla 2 şahsı da yakaladı.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, "Zorla fuhuş yaptırmak, fuhşa yer temin etmek ve aracı olmak, insan ticaretinden" adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mecit A. ile Duygu A. Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında serbest bırakıldı.

OPERASYONUN ALTINDAN KIRGIZLI KADININ DRAMI ORTAYA ÇIKTI