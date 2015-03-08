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Kırgız kadını bıçaklayıp fuhuş yaptırdı

Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan ve tutuklanan bir kişinin, çocuğu hasta olduğu için Türkiye'ye gelip çalışan Kırgız uyruklu kadını evlenme vaadiyle kandırıp pasaportunu aldıktan sonra tehdit ederek fuhuş yaptırdığı, fuhuş yapmayınca da kadını bıçakladığı ortaya çıktı

Kırgız kadını bıçaklayıp fuhuş yaptırdı

Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan ve tutuklanan bir kişinin, çocuğu hasta olduğu için Türkiye'ye gelip çalışan Kırgız uyruklu kadını evlenme vaadiyle kandırıp pasaportunu aldıktan sonra tehdit ederek fuhuş yaptırdığı, fuhuş yapmayınca da kadını bıçakladığı ortaya çıktı

08 Mart 2015 Pazar 11:55
Kırgız kadını bıçaklayıp fuhuş yaptırdı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Evi takibe alan polis, evden çıkan bir kişiyi yakalayıp sorguya aldı. Şahıs, evde 100 lira karşılığında bir kadınla fuhuş yaptığını söyledi. Bunun üzerine polis 1 gün sonra eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda fuhuş yaptıran Duygu A. (32) zorla fuhuş yaptırılan Selma S. (34) ile Kırgız uyruklu Kulpunal T. (31) gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Fuhuş yaptırılan kadınlar Duygu A.'nın kurduğu eskort sitesinden kendilerine müşteri bulunduğunu, Mehmet A. (37) ile Mecit A.'nın (37) kendilerine zorla fuhuş yaptırdığını, polisin baskın yapmadan önce evdeki bu iki kişinin polisi fark ederek kaçtığını söyledi. Polis yaptığı çalışmayla 2 şahsı da yakaladı.
Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, "Zorla fuhuş yaptırmak, fuhşa yer temin etmek ve aracı olmak, insan ticaretinden" adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Mehmet A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mecit A. ile Duygu A. Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında serbest bırakıldı.
OPERASYONUN ALTINDAN KIRGIZLI KADININ DRAMI ORTAYA ÇIKTI
Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek ülkesine gönderilen Kırgız uyruklu Kulpunal T.'nin anlattıkları ise kadına uygulanan şiddetin geldiği noktayı ortaya çıkardı. Genç kadın hasta çocuğu olduğu için Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelerek Ankara'da hasta bir adama baktığını, sonra bu adam ölünce Antalya'da yine hasta bir adama bakarak çocuğunun hastane masraflarını karşıladığını belirterek, "Bir süre sonra Mehmet A. isimli şahısla tanıştım. Bana benimle evlenmek istediğini, çocuğuma bakacağını çalışmak zorunda kalmayacağımı söyledi. Daha sonra benim pasaportumu aldı. Beraber Adana'ya geldik. Ancak buraya geldikten sonra bana fuhuş yaptırmak istedi. Ben yapmak istemeyince beni dövdü. En son yine eve erkek getirip benim fuhuş yapmamı istedi ben de kabul etmeyince beni bıçakladı. Artık bu adamdan bıkmıştım ki polis imdadıma yetişti. Ben fuhuş yapmak istemiyorum namusumla para kazanmak istiyorum" dedi. 
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Son Güncelleme: 08.03.2015 10:57
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Kırgız KadınıBıçaklayıpFuhuş YaptırdıAdanaHastaFuhuş OperasyonuKırgız Uyruklu
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