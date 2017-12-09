'Kiralık' hırsızlar

BURSA'NIN merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelilerin M.O.C. (22), M.C. (20), A.C. (18), E.A. (16) ile A.O. (15) olduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan kayıtları bulunan şüphelilerden M.O.C. ile A.O. İstanbul'da yakalanıp sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. M.O.C ile A.O. ifadeleri alındıktan sonra, bugün 'hırsızlık' suçlarından adliyeye çıkartıldı. Zanlılardan A.C. ile M.C.'nin bir başka hırsızlık suçundan tutuklandığını belirlendi. Polis, kaçan E.A.'yı arıyor.
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