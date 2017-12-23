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Kiraladıkları otomobil, 3 hukuk fakültesi öğrencisine mezar oldu!

Kiraladıkları araçla arkadaşlarını ziyarete giden 4 hukuk fakültesi öğrencisi, Aydın'da kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 3 öğrenci öldü, 1 arkadaşları yaralandı

Kiraladıkları otomobil, 3 hukuk fakültesi öğrencisine mezar oldu!

Kiraladıkları araçla arkadaşlarını ziyarete giden 4 hukuk fakültesi öğrencisi, Aydın'da kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 3 öğrenci öldü, 1 arkadaşları yaralandı

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:29
Kiraladıkları otomobil, 3 hukuk fakültesi öğrencisine mezar oldu!
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İZMİR-Aydın otoyolunda otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş, kiraladıkları araç ile arkadaşlarını ziyaret etmek için Aydın'a doğru yola çıktı. Sefa Ş. (23) idaresindeki otomobil, Aydın'ın Germencik ilçesi yakınlarına geldiğinde yağışlı havayla birlikte oluşan yoğun siste önünde seyreden Hüseyin A'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta bariyerlere çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan üniversiteli gençlere müdahale eden sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (23) ve İbrahim Kal'ın (23) öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan sürücü Sefa Ş. ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABERİ KOMUTAN VERDİ

Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin hurdaya dönen otomobilde sıkışan cansız bedenleri, kaza kırım ekibinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından çıkarılarak otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölen gençlerin ailelerine ulaşan jandarma komutanı, ailelere sadece çocuklarının kaza yaptığını ve yoğun bakımda olduklarını söyleyebildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen arkadaşları, gençlerin arkasından gözyaşı döktü. Kamyon sürücüsü Hüseyin A. gözaltına alınırken, ağır yaralanan sürücü Sefa Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:05
Anahtar Kelimeler:
Dokuz Eylül ÜniversitesiGERMENCİK3. Sayfa
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