Kıraathaneyi önce kurşun yağmuruna tuttular, sonra ateşe verdiler

ANKARA'NIN Altındağ ilçesinde bulunan bir kıraathaneye silahla ateş açan saldırganlar, hızlarını alamayarak mekanı ateşe verdi.
İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER
Altındağ Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanenin önüne araçla gelen kimliği belirlenemeyen kişiler mekana ateş açtı. Kıraathaneyi dakikalarca kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, daha sonra da kırılan camlardan içeri ateş atarak mekanı kundakladı. Olayın ardından araçlarına binen saldırganlar, gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.
CAN KAYBI YOK
Ardı ardına gelen silah sesleriyle sarsılan mahalleli büyük panik yaşadı. 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan mekandan yükselen dumanları gören bina sakinleri, kendi imkanlarıyla apartmanı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Saldırı esnasında kıraathanenin kapalı olması, olası bir can kaybının önüne geçti.
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