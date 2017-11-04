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Kilolu diye iş bulamayınca eskort sitelerinde makale yazmaya başlamış

Adana'da eskort sitelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi arasında yer alan genç kadının, kiloları yüzünden iş bulamayınca eskort sitelerinde metin yazdığı ortaya çıktı

Kilolu diye iş bulamayınca eskort sitelerinde makale yazmaya başlamış

Adana'da eskort sitelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi arasında yer alan genç kadının, kiloları yüzünden iş bulamayınca eskort sitelerinde metin yazdığı ortaya çıktı

04 Kasım 2017 Cumartesi 17:01
Kilolu diye iş bulamayınca eskort sitelerinde makale yazmaya başlamış
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ADANA merkezli 8 ilde, 37 eskort sitesini yöneten örgüte yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, aylık 120 bin lira para kazandığı tespit edilen örgüt ele başlarının 2 milyon 700 bin liralık mal varlığına el konuldu.

Sitelerdeki eskort ilanlarının tanıtım metinlerini 100 kelime karşılığında 1 liraya yazan kadın zanlı, "Kilolu olduğum için iş bulamayınca bu işi yapmaya başladım" diye kendini savundu. Örgüt üyelerinin, 7-10 bin lira maaşla çalıştırdıkları elemanlarca rakip eskort sitelerine siber saldırılar yaptırdıkları, kendi sitelerine de koruma sağladıkları ortaya çıktı.

240 ESKORT İLANI TAKİBE ALINDI

İnternetteki eskort sitelerine yönelik çalışma yapan  Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri,  Adana,  Mersin,  Eskişehir,  İstanbul,  Ankara,  Amasya,  Malatya,  Düzce'de faaliyet gösteren bir örgüte bağlı 37 internet sitesinde 240 eskort ilanı tespit etti.

Örgüt elemanlarını teknik takibe alan polis, 1.5 senedir internet siteleri üzerinden eskort pazarlayan örgüt elemanlarının banka hesaplarında aylık 120 bin lira gelir saptadı.

''SIRA BİZE GELDİ''

Toplamda 3 aylık çalışma yapan polis ekipleri, daha önceki operasyonlar nedeniyle örgüt elemanlarının gözlerinin korktuğunu ve aralarında "sıra bize geldi" şeklinde konuşmalar yaparak çeşitli önlemler almaya çalıştığını tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan emniyet güçleri 4'ü kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

100 KELİME KARŞILIĞI 1 TL KAZANIYOR

İfadesinde eskort sitelerinin sahibi olduğunu kabul eden hoca lakaplı Hüseyin A'nın, sevgilisi Elif Y. ile birlikte örgütü yönettiği, Elif Y'nin banka hesabında haftada 30-40 bin lira para geliri saptandığı ve ayda 10 bin lira maaş aldığı öğrenildi.

ARALARINDA MAKİNE MÜHENDİSİ DE VAR

İnternet sitelerini ise Emre lakaplı Furkan İ'nin (23) kurup yönettiği, kadınlarla irtibat sağladığı, makine mühendisliği öğrencisi  Muhammet Emin İ'nin (21) ise sitelerin arama motorlarında üst sıralarda çıkması için çalıştığı, Serkan Ö. (18) ve  Eyüp K'nın (28) da 7-10 bin lira arasındaki maaşlarla, Bilgi Teknoloji Kurumu tarafından kapatılan siteleri 301 yöntemiyle açtıklarını, rakip eskort sitelerine saldırılar yaptıkları ve rakip sitelerin saldırılarına karşı da koruma sağladıkları ortaya çıktı.

''FUHUŞ ÖRGÜTÜNDEN HABERİM YOK''

Eskortlardan örgüte aktarılan haftalık 25-30 bin lira paranın yattığı hesabın sahibi 18 yaşındaki Muhammed A. ise ifadesinde, aylık 150 lira karşılığında hesabını kullandırttığını ancak fuhuş örgütünden haberinin olmadığını söyledi.

''KİLOLARIM YÜZÜNDEN İŞ BULAMADIM''

İnternet sitelerindeki eskortların tanıtım makalalerini yazdığı tespit edilen 28 yaşındaki Buket K. da kilolu olduğu için iş bulamadığı için 100 kelime karşılığı 1 lira alarak makale yazdığını ifade etti.

AYLIK 2 MİLYON 700 BİN LİRA GELİR

İlan başına bin ila 2 bin 500 lira para kazanan örgüt elamanlarına ait 2 milyon 700 bin liralık mal varlığına polis tarafından el konuldu.

Suç işlemek için örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, örgüt faaliyetinde bulunmak, fuhşa aracılık ve fuhşu kolaylaştırma suçlarından yargılanacak olan 8 zanlının sorgusu sürüyor. -

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İstanbulEskişehirMersinAdana Emniyet Müdürlüğü3. Sayfa
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