Kestiği ağacın altında kaldı

Gazipaşa'da kestiği ağacın altında kalan Recep Küm ağır yaralandı.

Kestiği ağacın altında kaldı
banner404

OLAY, dün saat 14.00 sıralarında Doğanca Mahallesi Sazak mevkisinde meydana geldi. Ağaç kesim işi yaparak geçimini sağlayan Recep Küm, kesim sahasında motorlu testereyle kesim yaparken üzerine düşen ağacın altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının yardımıyla ağaç altından ağır yaralı olarak çıkarılan Recep Küm, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Recep Küm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Korkuteli 2 transfer daha yapacak
Korkuteli 2 transfer daha yapacak
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479