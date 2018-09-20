OLAY, dün saat 14.00 sıralarında Doğanca Mahallesi Sazak mevkisinde meydana geldi. Ağaç kesim işi yaparak geçimini sağlayan Recep Küm, kesim sahasında motorlu testereyle kesim yaparken üzerine düşen ağacın altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının yardımıyla ağaç altından ağır yaralı olarak çıkarılan Recep Küm, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Recep Küm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Kestiği ağacın altında kaldı
Gazipaşa'da kestiği ağacın altında kalan Recep Küm ağır yaralandı.
OLAY, dün saat 14.00 sıralarında Doğanca Mahallesi Sazak mevkisinde meydana geldi. Ağaç kesim işi yaparak geçimini sağlayan Recep Küm, kesim sahasında motorlu testereyle kesim yaparken üzerine düşen ağacın altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının yardımıyla ağaç altından ağır yaralı olarak çıkarılan Recep Küm, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Recep Küm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
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