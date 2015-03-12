Kepçeyi kalabalığın üzerine sürdü

YIKILAN eski otogarda çalışma yapan iş makinası, GMK Bulvarı üzerindeki otobüs durağı önüne toprak döktüğü sırada otobüs firması çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Toplanan kabalık, kasıtlı bir çalışma yapıldığını düşünerek iş makinasını taş yağmurunu tuttu. Bunun üzerine iş makinası operatörü, aracını onlarca kişinin üzerine sürdü. Ardından tepkiler karşısında eski otogar içerisine sürerek gruptan uzaklaşmaya çalıştı. Aracını park ederek kaçmaya çalışan operatör, GMK Bulvarı üzerinde yakalanarak öfkeli kalabalık tarafından darp edildi. Darp edilen iş makinası sürücüsü, daha sonra yaralı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Makina İkmal Müdürlüğü'ne sığındı. Hastanede ayakta tedavi gören operatör, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar anlar ise amatör kameralara yansıdı.