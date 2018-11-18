Kendisine çarpan sürücünün bulunmasını istiyor

ALINAN bilgiye göre, 10 Kasım tarihinde Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde işten çıktıktan sonra yürüyerek evine gitmeye çalışan Deniz Ay'a arkadan gelen bir otomobil çarptı. Yaralanan Ay, aracın durmayıp olay yerinden uzaklaştığı kaza sonrası, çevredekilerin yardım çağrısıyla 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Ay, yaptığı açıklamada, yolda yürüdüğü sırada bir otomobilin kendisine arkadan çarptığını belirterek, "Bir araç sol yanımdan çarptı ve hızla yoluna devam etti. Çevredeki insanlar yardımıma koştu ve ambulansla hastaneye kaldırıldım." dedi.

Çarpmanın şiddetine rağmen kazayı ucuz atlattığını ifade eden Ay, 4 gün iş göremez raporu aldığını ve hala sol kolunu kullanamadığını kaydetti.

- "Özür dileseydi şikayetçi olmazdım"

Kaza sonrası kaçan sürücüden şikayetçi olduğunu ve bulunmasını istediğini anlatan Ay, "Birçok kamera kaydına ulaştık ama yine de araç bulunamadı. Kaza herkesin başına gelebilir, sürücü gelip yardım etse veya özür dileseydi şikayetçi olmazdım fakat bunu bana yapan başkasına da yapar." diye konuştu.

Görgü tanığı Mustafa Taşdemir ise şiddetli bir çarpma sesi duyduklarını, dışarı çıktıklarında ise bir aracın hızla olay yerinden uzaklaştığını gördüklerini söyledi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen bir yaya arkadan gelen bir otomobilin çarpması, aracın olay yerinde hızla uzaklaşması ve çevredeki esnafın yardıma koşması yer alıyor.