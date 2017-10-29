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Kendisinden 24 yaş küçük eşi tarafından öldürülmüştü! Sır mesajlar...

İstanbul Kadıköy'de, internet üzerinden ticaret yapan 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz cinayetinden detaylar ortaya çıktı

Kendisinden 24 yaş küçük eşi tarafından öldürülmüştü! Sır mesajlar...

İstanbul Kadıköy'de, internet üzerinden ticaret yapan 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz cinayetinden detaylar ortaya çıktı

29 Ekim 2017 Pazar 10:02
Kendisinden 24 yaş küçük eşi tarafından öldürülmüştü! Sır mesajlar...
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İSTANBUL Kadıköy'de, internet üzerinden ticaret yapan 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz dün 38 yaşındaki eşi Emrah Yılmaz tarafından otomobilinde öldürüldü. İkilinin daha önce de tartıştığı, boşanmak isteyen Selva Sağlam Yılmaz'ın 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemeden Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı çıktığı öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre Selva Sağlam Yılmaz dün otomobiliyle Merdivenköy Günaydın Sokak'ta trafik nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan koşarak gelen bir kişi otomobilin açık olan camından Selva Yılmaz’a 4 el ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan kaçtı. Selva Sağlam Yılmaz’ın annesi Sevim Sağlam “Kızım eşiyle (Emrah Yılmaz) 2 yıl önce evlendi. Son günlerde anlaşamıyordular. Kızım bendeydi. Emrah iki hafta önce buraya gelip kızımı aldı. Konuşmak için dışarı çıktılar. Sonra kızımı 8 yerinden bıçaklayıp kaçmış. Emrah bıçakladıktan sonra kızımı ölümle tehdit de ediyordu” dedi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Hürriyet'in haberine göre boşanmak isteyen Selva Sağlam Yılmaz’ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemenin Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği belirtildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Cinayetin Selva Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği belirlendi. Emrah Yılmaz’ın başka adres bilgisinin olmadığı ve 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Selva Sağlam Yılmaz’ın 2. eşi olan Emrah Yılmaz, cinayetten 6 saat önce sosyal medya hesabından “Sana karşı uzattığım avuçlarıma ihaneti koydun, canımı yaktı” yazılı bir paylaşımda bulundu.
SIR MESAJ
Selva Sağlam'ın 27 Ekim günü, Emrah Yılmaz'ın 16 Eylül'deki evliliklerinin 2. yıl dönümünde paylaştığı bir videonun altına "Ancak bunları izlersin bundan sonra, bunları çok daha yaşardın fakat acele ettin. Hapiste telefon da yok resimlere bakıp avunasın. Kıymetini bilemedin zavallı şimdi de yan" yazdığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
KadıköySelva Sağlam YılmazIstabulEmrah Yılmaz
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