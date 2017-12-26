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Kendini öğretmen olarak tanıtıp 2 çocuğu istismar etti

Diyarbakır'da kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen şüpheli, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı

Kendini öğretmen olarak tanıtıp 2 çocuğu istismar etti

Diyarbakır'da kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen şüpheli, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı

26 Aralık 2017 Salı 16:58
Kendini öğretmen olarak tanıtıp 2 çocuğu istismar etti
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DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Ü.T., İzmir'de gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ORTAYA ÇIKARDI

Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa yönelik gerçekleştirdiği ve istismar olaylarından biri güvenlik kamerası tarafından kayda alınan Ü.T., polisin takibi sonucu İzmir'de gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Cinsel istismar olayı, 10 Aralık tarihinde marketten evine dönerken, kendisini öğretmen olarak tanıtan tacizcinin elinden kaçarak kurtulan 11 yaşındaki E.K.,'nin yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla ortaya çıkmış, polis geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek şüphelinin aynı sokakta tostçuluk yapan 35 yaşındaki, Ü.T olduğunu belirledi. Ü.T.'nin izini süren polis önce Elazığ, sonrasında ise Batman, Düzce, İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı son araştırmada, Ü.T'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile bağlantı kurdu. Ü.T. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli operasyonla yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ü.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, şüpheliye güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde ulaştı;

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5 NisanBağlar IlçesiDiyarbakırİzmir3. SayfaGüncel
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