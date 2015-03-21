Kendini doğalgaz borusuna astı

Edinilen bilgiye göre, celeplik yapan 28 yaşında Mehmet Fatih Duran, ikamet ettiği TOKİ 1. Etap evlerinde gece 23.00 sıralarında doğalgaz borusuna kendini asarak canına kıydı. Bir çocuk babası Duran’ın intihar etmeden önce herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.