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Kendini annesine öldürten gençle ilgili acı detay: İntihardan korkmuş

Adana'da kendini annesine öldürten gencin Kanada'ya giden sevgilisi nedeniyle bunalıma girip intihar etmek istediği, ancak cesaret edemeyince düzenek kurduğu ortaya çıktı

Kendini annesine öldürten gençle ilgili acı detay: İntihardan korkmuş

Adana'da kendini annesine öldürten gencin Kanada'ya giden sevgilisi nedeniyle bunalıma girip intihar etmek istediği, ancak cesaret edemeyince düzenek kurduğu ortaya çıktı

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:25
Kendini annesine öldürten gençle ilgili acı detay: İntihardan korkmuş
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ADANA'DA odasının kapısına kurduğu düzenek ile annesine kendini öldürten gencin sevgilisi nedeniyle bunalımı girip psikolojisi bozulduğu bu nedenle intihar etmek istediği ancak cesaret edemeyince düzenek korduğu tespiti yapıldı.

SEVGİSİLİ KANADA'YA GİDİNCE BUNALIMA GİRDİ

Olay, 21 Ekim günü  Çukurova ilçesi Toros Mahallesinde meydana gelmişti. İddiaya göre,  İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gören E.G, okuldan mezun olduktan sonra bir süre  İstanbul'da yaşamaya başladı. E.G, sevgilisi G.G'nin  Kanada'ya eğitim için gitmesi üzerine bunalıma girdi.  Adana'ya dönen ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan E.G, bu nedenle psikolojik tedavi görmeye başladı.
İNTİHARA CESARET EDEMEYİNCE DÜZENEK KURDU

Girdiği bunalımdan çıkamayan E.G, intihar etmeye karar verdi. Ancak bunu kendi yapamayınca odasındaki duvarlara matkap ile vida yerleştirip pompalı tüfekle düzenek yaptı. Tüfeğin tetiğini de kapının koluna ayarladı. Kola basıldığı an tetik çekilecek, kendisi de namlunun karşısında durup pompalı tüfekten çıkan fişek ile hayatını kaybedecekti. Genç bu planını gece devreye soktu.

ANNESİ ODAYA GİRDİĞİ AN TÜFEK SESİ DUYDU

Cumartesi sabahı resim öğretmeni olan ve oturdukları apartmanın altında atölyesi bulunan anne H.G, eşiyle birlikte  İstanbul'a gitmek için hazırlık yaptı. Bir süre sonra da oğlunu kaldırmak için odanın kapı koluna bastığı an tüfek sesi duydu. Oğlu tarafından hazırlanan düzeneğin harekete geçmesiyle ateş alan pompalı tüfekten çıkan fişek, E.G'nin başına isabet etti. Anne kapıyı tamamen açtığında oğlunu kanlar içinde görüce çığlık attı. Olay yerine gelen sağılık görevlileri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan otopsinin ardından E.G'nin cenazesi yakınlarına teslim edilerek Buruk Mezarlığında toprağa verildi.
ANNE GÖZALTINA ALINMADI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ve olay yeri şube müdürlüğü ekipleri düzeneğin kurulduğu odada çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmada, gencin girdiği bunalımdan çıkamayarak intihar etmeye karar verdiği ancak bunu kendisi yapmaya cesaret edemeyince geceden düzenek kurduğu belirlendi. Gencin kapıyı ilk açan tarafından öldürülmeye karar verdiği tespit edildi. Pompalı tüfeğin tetiğini misina ile kapının koluna bağladığı, kendisi de tam karşısındaki çekyata oturarak kapıyı birisinin açmasını beklediği, anne kapının kolunu hareket ettirdiğinde düzenek harekete geçerek pompalı tüfeğin tetiğinin çekildiği ve gencin öldüğü belirlendi. Anne oğlunu öldürmesine rağmen savcılık düzeneği gencin kurması ve intiharı amaçlamasından dolayı anneye gözaltı kararı vermedi.

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KanadaÇukurovaİstanbul3. Sayfa
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