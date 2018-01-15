Kemerle dayak yiyen kadın devlete seslendi!

SEYHAN ilçesi, Namık Kemal mahallesinde 8 Kasım 2016’da iddiaya göre, işsiz Ömer B. (25) kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi kemerle dövdü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmada kocanın gözaltına alınması kararı verdi. Bir süre sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ömer B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma sonunda Ömer B. hakkında "kadına şiddet uygulayıp, eziyet etmekten ve hakaretten" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması 17 Ocak'ta görülecek.

‘KAYINVALİDEM SENİ DÖVÜYORSA POLİSİ ARA DEDİ’

Aysel B. olay günü yaşananları şöyle anlattı: "O gün kahvaltı yapıyorduk eşim 15 gün önce haksız yere işten çıkarıldığı için biraz psikolojisi bozulmuştu. Ben de üzerine gittim 'neden çalışmıyorsun, git iş bul' dedim. Çünkü evimiz kira ve çalışması gerekiyordu. 'Çalışmazsan ailene söyleyeceğim' dedim, bunu duyunca sinirlendi. Ben de karşılık verince vurdu ve sonra gitti. Kayınvalidemi aradım o da bana 'Seni dövüyorsa polisi ara' dedi. Ben de polisi aradım, eşim tekrar gelip 'Polisi neden arıyorsun' dedi. Kemerle koluma ve bacağıma vurdu sonra odadan çıktı, ben de çocuğumu da alıp yatak odasına gittim ve kapıyı kilitledim. Tekrar geldi 'Çık sakinleş konuşalım' dedi, ben de 'Hayır konuşmak istemiyorum' dedim. Sonra kapıyı açtım 'Polisler gelip seni götürecek' dedim o da evden gitti. Polis gelince eltimle birlikte karakola gittik."

‘İLK KAVGAMIZ, 10 YIL HAPİS ÇOK AĞIR’

Eşi döverken bebeğinin kucağında olmadığını, emzirip yan tarafa koyduğu sırada kendisini dövdüğünü anlatan Aysel B. şöyle devam etti:

"Olay sonrası sıcağı sıcağına sinirlendiğim için şikâyetçi oldum ve boşanmak istediğimi söylediğim. Ancak bebeğimle çok zor günler geçirdim, mağdur oldum. 1.5 yıllık evliyiz, bu ilk kavgamız. İlk kavgamızda 10 yıl hapis istendi, bunu hak etmiyor. Bence çok ağır oldu, çıkmasını istiyorum. Gerçekten mağdurum çocuğum da 4 aylık, çok zor durumdayım. Eşimi seviyorum, biz zaten barıştık. Ben onu affettim yani ilk hatası olduğu için bir daha da yapmayacağını söyledi. Bu olay fazla büyütüldü yanlış anlaşılmalardan da kaynaklandı. Ben affettim devlet de affetsin kamu davasının kaldırılmasını istiyorum eşimin erken tahliyesini istiyorum."

'DEVLET KADINI KORUYOR AMA BİRAZ YANLIŞ OLDU'

Ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu, çocuğunun da hasta olduğunu belirten Aysel B., "Eşimle telefonda görüştüm, çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını, düzeldiğini, orada hatasını anladığını söyledi ve 'beni affet' dedi. Zaten içeriye girmeden önce de kendini affetmem için bana mesajlar atmıştı ama ben içeride birkaç gün yatar aklı başına gelir dedim ama bu kadar olayların büyüyeceğini bilemedim. Devlet kadını koruyor ama biraz yanlış oldu ben çıkmasını talep ediyorum inşallah sesimi duyarlar" diye konuştu.