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Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kemer'de öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

ASAYİŞ 23.09.2019, 16:58
Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı
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KEMER Kuzdere Mahallesi'nin Yayla Kuzdere mevkisi yakınlarındaki Cehennem Deresi vadisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgede ciple safari yapan turistlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri, 3 arazöz ve bir helikopter müdahale etti. Olay yerine hızlı ulaşan ekipler sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
 

#Kemer #orman yangını
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