Kemer'de zincirleme kaza: 3 yaralı

KAZA, D400 karayolunun Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi- 3 girişinde dün saat 16.00 sularında meydana geldi. Nurettin Duran'ın kırmızı ışıkta beklediği 07 K 5012 plakalı otomobile, Gökhan Erzengin'in kullandığı 07 K 5961 plakalı cip arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nurettin Duran'ın kullandığı otomobil de önünde bulunan Muhammet Dinç'in kullandığı 07 TV 200 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Nurettin Duran'ın kullandığı otomobilde bulunan Habire Özlem, Gökhan Erzengin ve Emine Erzengin hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri ve Merkez Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri D400 karayolunda güvenlik önlemi alırken, 112 ekipleri ise yaralılara olay yerinde ayakta müdahale etti.