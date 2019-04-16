Kemer'de şok ölüm! İş yerinde intihar etti

Kemer'de kuaför olarak çalışan Orhan D. (33) iş yerinde intihar etti.

Kemer'de şok ölüm! İş yerinde intihar etti
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KEMER'DEKİ İsa Konuk Pasajı'nda kuaför işleten Özcan D., bugün saat 08.30 sıralarında iş yerine geldiğinde, birlikte çalıştığı amcasının oğlu Orhan D.'yi tavana bağlı ipte boynundan asılı halde buldu. Özcan D.'nin haber vermesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Orhan D.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Orhan D.'nin cenazesi incelemeler sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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