Kemer'de seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı

D-400 karayolunun Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi yakınlarında dün gece meydana gelen olayda, İspanyol Albert Juan Alanso'nun (32) kullandığı GI8649AL plakalı minibüste seyir halindeyken yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın bir anda büyüyüp tüm aracı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.