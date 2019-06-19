Kemer'de motosikletiyle dere yatağına düşüp yaralandı

Kemer'de motosikletiyle dere yatağına düşen Ahmet Bilir (53) yaralandı.

Kemer'de motosikletiyle dere yatağına düşüp yaralandı
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KAZA, dün sabah saatlerinde Kader Buse Acar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Bilir 07 K 9058 plakalı motosikletiyle ilerlediği sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ahmet Bilir kontrolden çıkan motosikletle dere yatağına düştü. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Karakol Komutanlığı ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Çağrılan 112 ekipleri Ahmet Bilir'e müdahale etti. Dere yatağından çıkarılan Ahmet Bilir ambulansa taşınarak, Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Ahmet Bilir, Antalya'ya sevk edildi.

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