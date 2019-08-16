Kemer'de kaçak içki baskını

KEMER'İN Tekirova Mahallesinde 500 şişe kaçak ve sahte içki geçiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor. İstihbarat çalışmaları sonunda Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, A.R.'nin ilçe merkezindeki evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır 263 şişe kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan A.R., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.