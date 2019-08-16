banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Kemer'de kaçak içki baskını

Kemer'de jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda satışa hazır 263 şişe kaçak içki ele geçirildi.

ASAYİŞ 16.08.2019, 12:33 Melike Temir
Kemer'de kaçak içki baskını
banner404

KEMER'İN Tekirova Mahallesinde 500 şişe kaçak ve sahte içki geçiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor. İstihbarat çalışmaları sonunda Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, A.R.'nin ilçe merkezindeki evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır 263 şişe kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan A.R., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

#Kemer #Tekirova Mahallesi #kaçak içki #baskın
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545