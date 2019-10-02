Kemer'de işsiz kalan genç, eşi terk edince kendini asmış

KEMER Kuzdere Mahallesi'nde oturan Ramazan K., bir otelde teknik servis olarak çalışırken yaklaşık 4 ay önce işten çıkarıldı. Bu nedenle maddi sıkıntı çeken Ramazan K., bunalıma girdi. İçine kapanan ve çevresiyle ilişkisini kestiği belirtilen Ramazan K., geçen hafta eşi Sunay K.'nın evi terk etmesi üzerine geçen cuma günü akşam saatlerinde Asrlanbucak Mahallesi Mezarlığı'na giderek yol kenarında çam ağacına kendisini asarak yaşamına son verdi. Ramazan K'nın ağaca asılı cansız bedenini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Ramazan K.'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ramazan K'nın cenazesi otopsinin ardından Kemer ilçesi Kuzdere Mezarlığı'nda ablası Dilber K.'nin mezarı yanında toprağa verildi. Ramazan K.'nin annesi Solmaz K. yaptığı açıklamada, "Oğlum bir süre önce işsiz kaldı. Bu nedenle bunalıma girdi. Biz kendisine destek veriyorduk. Sabır etmesini, iş bulacağını, her şeyin düzeleceğini söyledik. 1,5 yıl önce evlenmişti. Ancak karısı evi terk edince oğlum bunu gururuna yetiremedi ve intihar etti. Cenazesini 10 yıl önce ölen kızımın yanında toprağa verdik. İki kardeş yana yana yatıyor" dedi.



