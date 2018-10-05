Kazak sürücüler kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

KAZA dün gece Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side istikametine gitmekte olan Kazakistan uyruklu Aji Gajive‘in kullandığı 34 SG 6318 plakalı otomobil ile Side-Kumköy istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kazakistanlı Teifur Shrazde’nin kullandığı 07 ACY 199 plakalı otomobil kavşakta çapıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 07 ACY 199 plakalı otomobilin sürücü Teifur Sharadze ve yanında bulunan Bayram Varsak ile diğer otomobil sürücüsü Aji Gajive ve yanında bulunan Rüstem Osmanoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ilk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Rüstem Osmanoğlu özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.