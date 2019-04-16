Kazada ölenlerin kimlikleri lisans kartlarıyla tespit edilmeye çalışıldı

FECİ kazada ölenlerin isimleri, lisans kartlarıyla tespit edilmeye çalışıldı. Kaza saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenecek olan 40 yaş üstü Masterlar Futbol Turnuvasına gidecek Çengelköy Masterlar Futbol Takımını taşıyan ve dün akşam 22.00 sıralarında yola çıkan Göktuğ Aldıkaçtı idaresindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, Antalya-Burdur karayolunun 40. kilometresine geldiği sırada, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilirken, yan yatan midibüsün altında kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından 3 kişinin cansız bedeni çıktı.



Kimlikleri lisans kartlarıyla tespit edilmeye çalışıldı

Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ölen yolcuların kimlik tespiti için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kimliklerinden tespit edilemeyen şahıslar, daha sonra takım midibüsünden çıkan lisans kartlarıyla tespit edilmeye çalışıldı ancak teyit edilemedi. Cenazeler adli tıp morguna kaldırılırken, ölen ve yaralananların malzemeleri de otobüsten alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 13:01