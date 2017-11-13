Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını kaybetti 

Mehmet AL

GAZİPAŞA'DA , D400 Karayolu’nda otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 US 384 plakalı motosikleti ile Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde giden Kazım Taşar (28), D-400 Karayolu’ndan Yenimahalle istikametine gitmek için ana yola çıkan M.K.’nın kullandığı 07 HDB 63 plakalı otomobille çarpıştı Kazanın etkisiyle yola savrulan Kazım Taşar, ağır yaralandı. çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan 112 acil sağlık ekipleri, Kazım Taşar’ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taşar, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Keykubat Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alanya Keykubat Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine gelen Taşar'ın yakınları ölüm haberini alınca hastane önünde sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldular.

Alanya Cumhuriyet Savcılığınca Kazım Taşar'ın cesedi Hastane morgunda otopsi yapıldıktan sonra Ailesine teslim edildi.