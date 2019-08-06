banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Kazada hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi

ASAYİŞ 06.08.2019, 18:57 Enes Subaşı
Kazada hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı
banner404

KAZA, saat 15.00 sıralarında, Çameli'ne bağlı Yaylapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Aziz Kaplan yönetimindeki 07 VFH 95 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail Arar'ın kullandığı 15 AB 220 plakalı süt kamyonuyla çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kaplan'ı ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü İsmail Arar ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kazada ölen Aziz Kaplan'ın, nişanlı olduğu ve düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

#kaza #trafik kazası #detay
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:27
Güneş 05:59
Öğle 13:08
İkindi 16:55
Akşam 20:07
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545