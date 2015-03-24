Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

KAZA, saat 23.00 sıralarında Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 DV 826 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan Mevlüt K. ağır yaralanırken, Süleyman B. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazada yara almayan ve henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü ise kaza sonrası otomobili ve yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler ise kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.