Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Antalya'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı. Kaza yapan araçtan yola dökülen motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı
banner404

OLAY, Muratpaşa'nın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Şarampol 1 Alt Geçidi girişinde saat 01.00'de meydana geldi. Yener Ulusoy Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olan 06 FB 398 plakalı aracın sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çevredekilerin iddiasına göre başka bir aracın sıkıştırdığı araç önce kaldırıma, ardından bulvarın ortasında bulunan demir tellere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç güçlükle durabildi.

Adı öğrenilemeyen kaza yapan aracın sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri araçtan dökülen motor yağının olduğu bölümü başka bir kazaya sebebiyet vermemesi adına dubalarla kapattı. Şerit boyunca yerleştirilen dubalara rağmen bazı araç sürücüleri motor yağının üzerinden geçerek zor anlar yaşadı.

Kaza yapan araç olay yerine çağrılan kurtarıcı yardımıyla çekildi. Aracın çekilmesinin ardından dökülen motor yağı temizlik görevlileri tarafından temizlendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Özel öğrencilerin personeline eğitim
Özel öğrencilerin personeline eğitim
  1. Kaş

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479