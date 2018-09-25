Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

OLAY, Muratpaşa'nın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Şarampol 1 Alt Geçidi girişinde saat 01.00'de meydana geldi. Yener Ulusoy Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olan 06 FB 398 plakalı aracın sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çevredekilerin iddiasına göre başka bir aracın sıkıştırdığı araç önce kaldırıma, ardından bulvarın ortasında bulunan demir tellere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç güçlükle durabildi.

Adı öğrenilemeyen kaza yapan aracın sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri araçtan dökülen motor yağının olduğu bölümü başka bir kazaya sebebiyet vermemesi adına dubalarla kapattı. Şerit boyunca yerleştirilen dubalara rağmen bazı araç sürücüleri motor yağının üzerinden geçerek zor anlar yaşadı.

Kaza yapan araç olay yerine çağrılan kurtarıcı yardımıyla çekildi. Aracın çekilmesinin ardından dökülen motor yağı temizlik görevlileri tarafından temizlendi.